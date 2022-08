Die Schritte werden kleiner...: Wochenrückblick KW 33-2022 - Gibt ‚Jackson Hole' die Richtung vor?

Anzeige / Werbung

Nach fünf Wochen Rallyemodus an den Aktienmärkten, in denen die meisten Indizes infolge guter Unternehmensergebnisse und sich eindeckenden Privatanlegern profitie-ren konnten, ist nun eine Pause fällig.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schlechte makroökonomische Indikatoren und die Bereitschaft der US-Notenbank, ihre aggressive Geldpolitik kurzfristig beizubehalten, haben die Angst vor einer Rezession wieder aufleben lassen. Zudem deutet die inverse Zinsstruktur auf Probleme in der Zukunft hin.

Die Preise für Industriemetalle haben sich in dieser Woche insgesamt stabilisiert, wobei z.B. die Tonne Kupfer an der LME mit rund 8.100,- USD notiert, nach rund 7.100,- USD im Tief Mitte Juli. Aluminium kostet derzeit 2.387,- USD und leidet extrem unter den hohen Gaspreisen. Teilweise wird an einigen Standorten (z.B. Slowakei) die Produktion bereits eingestellt. Allein deshalb sind wieder steigende Preise nur eine Frage der Zeit!

Quelle: Onvista.de

Auch der Goldpreis hat in der vergangenen Woche wieder abgegeben und notiert derzeit bei rund 1.750,- USD pro Unze. Das der Goldpreis bereits im Bereich 1.700,- USD je Feinunze seinen Boden gefunden hat, ist durchaus gut möglich! Denn der Pessimismus hat inzwischen das Niveau aus 2018 erreicht, als die Gold-Rallye bei etwa 1.200,- USD je Feinunze startete und erst über 2.050,- USD je Feinunze ihr Ende fand. Im Schlepptau von Gold sollte dann auch Silber mit nach oben gezogen werden. Doch nicht nur das, Silber muss aufgrund seines riesigen Defizits schon sehr bald nach oben ausbrechen.

Alles in allem kommen wir mal wieder zu der Erkenntnis, dass Börse nicht immer logisch ist. An einem Tag sind alle himmelhochjauchzend, wenn zum Beispiel besser als erwartete Konsum-Zahlen, Philly-Fed-Index und eine niedrige Arbeitslosigkeit gemeldet wird, während am nächsten Tag ein z.B. schlechter ausgefallender Empire State Index die gute Stimmung wieder komplett zunichte macht. Es scheint gerade so, als würden die makroökonomischen Statistiken der USA die Anleger zunehmend verwirren.

Wird "Jackson Hole' noch mehr Fragen aufwerfen oder doch Antworten geben?

Mit dem Ende des Sommers scheint auch das Ende einer zweimonatigen Bärenmarktrallye gekommen zu sein! Da stellt sich einem zwangsläufig die Frage: "Wie geht es weiter, und welches zukünftige Szenario werden die Märkte jetzt einpreisen?" Denn Aktienmärkte nehmen nur eine mögliche Zukunft vorweg.

Ob das Treffen in "Jackson Hole' gegen Ende August eine Antwort darauf liefern wird, wissen wir noch nicht. Aber vermutlich wird Jerome Powell die Gelegenheit nutzen, um erneut zu erklären, wie wichtig die Steuerung der Inflationserwartungen ist. Diese Verankerung ist der Schlüssel, um zu verstehen, ob die Schwierigkeiten bei der Energieversorgung in der zweiten Jahreshälfte zu einer Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit führen werden, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte noch nicht großartig ausgewirkt.

Aber bei aller "Unlogik" der Märkte sollte eins klar sein, Rohstoffe werden immer gebraucht. Und gerade die Elektrifizierung unserer Welt wird riesige Mengen an Rohstoffen verschlingen, die jetzt noch nicht da sind. Deshalb ist davon auszugehen, dass Rohstoffe vor einem Superzyklus stehen. Viele weitere Informationen dazu finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Intro-Bild: stock.adobe.com

