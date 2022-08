Alle wollen das Gleiche und gehen mit Leidenschaft an die Arbeit. Klingt toll? Die Werte-Homogenität schadet der Arbeit genauso wie den Menschen. Es fühlt sich gut an, nach einem großen Ziel zu streben und zu wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen das Gleiche wollen. Gemeinsame Ideale, Werte, Ziele - sie alle machen das Arbeitsleben leicht. Nur sollte arbeiten eben nicht leicht sein. Nicht so ...

