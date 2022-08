Nichts zu lachen gab es in den vergangenen Tagen für Vonovia-Aktionäre. Denn in der abgelaufenen Woche verloren die Notierungen 7,47 Prozent. drei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Verlusten. Darunter das Minus vom Mittwoch in Höhe von 5,48 Prozent als höchster Tagesverlust der vergangenen Tage. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Vonovia kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...