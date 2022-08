Freiburg (ots) -



Vieles ist denkbar. In Moskaus Elite gibt es Kriegsverlierer, die Nationalisten wie Dugin hassen. Putins Regime hat mit seinem brutalen Feldzug viel Leid über die Ukraine gebracht, vielleicht wollten tatsächlich dortige Akteure Rache nehmen. Was aber die Regierung in Kiew von einem Anschlag auf Dugin oder seine Tochter hätte, ist unklar. Am ehesten mobilisiert das Attentat in Russland nationalistische Gefühle und stärkeren Rückhalt für einen Krieg, der länger dauert als gedacht und in dem es zunehmend an Freiwilligen mangelt. Nicht auszuschließen ist auch, dass Putins Geheimdienst selbst die Bombe platziert hat. http://www.mehr.bz/khs234j



