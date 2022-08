DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung

CytoTools AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung der Gesellschaft - Zulassungsprozess von DermaPro als Medizinprodukt gestartet - Phase III Studie beendet



21.08.2022 / 22:54

Hauptversammlung beschließt Umfirmierung der Gesellschaft - Zulassungsprozess von DermaPro als Medizinprodukt gestartet - Phase III Studie beendet Darmstadt, 21.8.2022 - Die ordentliche Hauptversammlung der CytoTools AG hat in der letzten Woche die Umfirmie-rung der Gesellschaft in bioXXmed AG beschlossen. Sobald die Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister erfolgt ist, wird die Firmierung im Geschäftsverkehr verwendet. Der Vorstandsbericht ist auf der Homepage des Unter-nehmens zu finden unter https://cytotools.de/files/cytotools/content/downloads/hauptversammlung. Im Bericht über die Beteiligungen wurde mitgeteilt, dass die Geschäftsführung der DermaTools Biotech GmbH die Kostenplanung für die Durchführung der Phase III Studie mit DermaPro überprüft hat. Die ursprünglich mitgeteilte Finanzplanung der ehemaligen Geschäftsführung führte zu einer Kapitalerhöhung von 1.5 Mil. € bei der DermaTools, die sich für die vollständige Durchführung der Studie auch mit reduzierter Patientenzahl als nicht ausreichend herausgestellt hat. Daher wurde die Studie vorzeitig abgebrochen. Die Beendigung erfolgt selbstverständlich geordnet in Absprache mit Behörden und Ethikkommissionen. Der Wirkstoff DermaPro wird - wie bereits berichtet - als medizintechnisches Produkt weiterentwickelt. Die Phase III Studie wird für die Medizinproduktezulassung regulatorisch nicht benötigt. Die DermaTools hatte bereits im Jahr 2021 erhebliche finanzielle und organisatorische Vorleistungen getätigt; aus diesen Gründen wurde die Studie zunächst begonnen. Geleitet wurde diese Entscheidung für eine Medizinproduktezulassung weiterhin von der Überzeugung des neuen Managements, damit eine bessere Vermarktungsmöglichkeit aufgrund der Marktstrukturen in der Indikation chronische Wunden zu schaffen. Die freiwerdenden Mittel werden nunmehr ausschließlich für das Ziel eingesetzt, die Zulassung des Medizinprodukts DermaPro im Jahr 2023 zu erreichen. Diese neue Strategie hat unter den Gesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH eine Zustimmung von nahezu 100% erfahren. Über CytoTools Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 66,96% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Bruno Rosen

Riedstrasse 2

64295 Darmstadt

Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@cytotools.de



