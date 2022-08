DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur ARD-Krise:

Die Öffentlichen müssen die Frage beantworten, wie eine Vetternwirtschaft à la RBB über Jahre unentdeckt bleiben konnte und was man zu tun gedenkt, um das in Zukunft zu verhindern. Mit dem Rauswurf der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und des Oberaufsehers Wolf-Dieter Wolf ist es jedenfalls nicht getan. Auch wird die Aufklärungsarbeit, die RBB-Journalisten seit Wochen im eigenen Haus leisten, die Sache nicht aus der Welt schaffen. Und selbst wenn es stimmen sollte, dass nur beim RBB die Gehälter der Spitzenverdiener weiter aufgebessert wurden, können die anderen ARD-Sender nicht so tun, als gehe sie das alles kaum etwas an. Nicht nur beim RBB, sondern allerorten müssen die Kontrollsysteme einer scharfen Überprüfung unterzogen werden./yyzz/DP/mis