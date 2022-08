Die DAIMLERTRUCK-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (kurz Fuso) präsentiert im Rahmen der kommenden IAA Transportation in Hannover (20. - 25. September) das komplett neues Serienmodell Next Generation eCanter. Der leichte Elektro-Lkw soll vor allem im innerstädtischen Lieferverkehr für kommunale Einsatzzwecke und Abschleppdienst sowie im Baugewerbe zum Einsatz kommen. Die Einführung des Next Generation eCanter ist für DAIMLER TRUCK ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Fahrzeugflotte. Der Lkw-Hersteller hat sich zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2039 in den Triade-Märkten Europa, Nordamerika und Japan ausschließlich Fahrzeuge zu vertreiben, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind. Dank dieser konsequenten Ausrichtung auf die Elektromobilität ist das operative Geschäft zukunftsfest aufgestellt. Der Bernecker Börsenkompass sieht das erste Kursziel bei 30 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Bernecker Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





DAIMLER TRUCK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de