Tesla wird den Preis für sein Fahrerassistenzsystem erhöhen. Wie Elon Musk am Sonntag ankündigte, soll das FSD (Full Self-Driving) im nächsten Monat um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 Dollar steigen."Nach der breiten Veröffentlichung von FSD Beta 10.69.2 wird der Preis von FSD in Nordamerika am 5. September auf 15.000 Dollar steigen", so Tesla-Chef Elon Musk. in einem Tweet. Der Chef des Elektroautobauers fügte hinzu, dass die neueste Version der Software bereits von einigen Tesla-Besitzern getestet ...

