Die Wertschätzung für die Aktie von Nintendo hat sich an der Börse am Montag kaum geändert. Das Wertpapier kostete zuletzt 435,95 Euro. Die Wertschätzung der Investoren für die Nintendo-Aktie hat sich heute kaum verändert. Das Papier liegt gegenwärtig nur minimal im Plus mit einem Preisanstieg von 0,10 Prozent.

