Alle Aufmerksamkeit gilt diese Woche Jackson Hole. Der Fed-Chair spricht am Freitag auf dem Notenbanker-Symposium. Buffett erhält die Übernahmegenehmigung. Bis zu 50 % darf Berkshire Hathaway an Occidental Petroleum aufkaufen. Der siebente chinesische IPO-Erfolg in Folge. Shanghai United Imaging steigt am ersten Tag um 75 %.Am Montag überwiegen im asiatischen Handel die Kursverluste. Einzig und allein im chinesischen Aktienmarkt können sich die Bullen behaupten. Die größten Verluste sehen wir dagegen in Seoul und Taipeh. Der Terminmarkt bewegt ...

