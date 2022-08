(shareribs.com) Chicago 22.08.2022 - Mais und Weizen bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach unten, belastet von den jüngsten Niederschlägen in Teilen der USA. In vielen Regionen ist es teils deutlich zu trocken, so dass die Regenfälle bitternötig sind. Nicht nur viele Regionen Europas sind seit Monaten deutlich zu trocken. Dies hatte bereits zu einer Reduktion der Prognosen für die europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...