Europäische Märkte dürften niedriger eröffnen Russland signalisiert vollständigen Stopp der Nord Stream-Gasströme Fed-Vorsitzender Powell spricht am Freitag auf Symposium in Jackson Hole Vorläufige PMI-Daten aus Europa und den Vereinigten Staaten am Dienstag Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung der ersten europäischen Sitzung der neuen Woche hin. Die DE30-Futures handeln derzeit fast 100 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag. Energierohstoffe und Edelmetalle werden ebenfalls ...

