Die Anleger dürften am Montag weiter nur mit Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt herangehen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den DAX einen Abschlag von fast 0,5Prozent auf 13.480 Punkte. Damit bleibt die Stimmung gedämpft: Wegen Inflations- und Zinsängsten hatte Leitindex in der Vorwoche nach einer vierwöchigen Erholungsrally wieder Verluste verbucht. ...

