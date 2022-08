DJ EUREX/Bund-Future noch auf Richtungssuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf kaum verändert. Der September-Kontrakt verliert einen Ticks auf 152,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 152,33 Prozent und das Tagestief bei 152,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.750 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 125,32 Prozent.

Der Datenkalender ist zum Start in die Woche wie leergefegt. Die Marktstrategen der Helaba weisen einmal mehr darauf hin, dass die täglichen Kursschwankungen am Anleihemarkt weiterhin außergewöhnlich groß seien. Zuletzt kam es zu deutlichen Kursverlusten, da Inflations- und Zinssorgen wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt seien. Der Bund-Future habe innerhalb von vier Handelstagen über 450 Ticks abgegeben. Das 38,2%-Retracements des letzten Aufwärtsimpulses bei 152,43 wurde unterschritten. Die nächste Unterstützung zeige sich nun bei 151,44 in Form der 55-Tagelinie.

August 22, 2022

