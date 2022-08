VODAFONE steht vor dem Verkauf seines ungarischen Geschäfts - und lässt sich dies gut bezahlen: Für 1,8 Mrd. Euro soll der Bereich an die ungarische Staatsholding Corvinus sowie an den IT-Systemintegrator und Telekommunikationskonzern des Landes (4iG) veräußert werden. Noch befinden sich die Parteien in der Buchprüfung, anschließend wollen sie aber in einen bindenden Prozess einsteigen und die Freigabe durch die Behörden beantragen. Bis Ende 2022 soll die Transaktion dann abgeschlossen sein. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de