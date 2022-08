Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Tipp der Woche ist diesmal Encavis. Das Hamburger Unternehmen erweitert sein Portfolio um drei Solarparks in den Niederlanden. Diese Nachricht unterstreicht den positiven Trend der Encavis-Aktie. Seit Jahresbeginn steht sie gut 40 Prozent im Plus. Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilian Völkl hält Positionen an Encavis, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf