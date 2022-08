Warren Buffetts Berkshire Hathaway erhielt am Freitag die behördliche Genehmigung zum Kauf von bis zu 50 Prozent des Ölriesen Occidental Petroleum. Die Aktien haussierten daraufhin. Was ist Buffetts Plan?

Die Aktien von Occidental (OXY) sprangen nach dieser Nachricht um zehn Prozent nach oben und schlossen bei 71,29 US-Dollar pro Anteilsschein. Damit konnten sie im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 145 Prozent zulegen.

Am 11. Juli reichte Berkshire bei der Federal Energy Regulatory Commission einen Antrag auf den Kauf weiterer Stammaktien des Ölkonzerns im Rahmen von Sekundärmarkttransaktionen ein. Das Konglomerat argumentierte, dass eine Beteiligung von maximal 50 Prozent weder den Wettbewerb beeinträchtigen noch die Regulierungsbehörde schwächen würde.

Carlos Clay, amtierender Direktor der Energiebehörde, erteilte die Erlaubnis mit der Begründung, die Genehmigung stehe "im Einklang mit dem öffentlichen Interesse".

Berkshire hat seinen Anteil an Occidental in diesem Jahr bereits drastisch erhöht und besitzt derzeit 188,5 Millionen Aktien von Occidental, was einer Position von 20,2 Prozent entspricht.

Berkshire besitzt außerdem Vorzugsaktien von Occidental im Wert von zehn Milliarden US-Dollar und verfügt über Optionsscheine zum Kauf von weiteren 83,9 Millionen Stammaktien für fünf Milliarden bzw. 59,62 US-Dollar pro Stück. Die Optionsscheine wurden im Rahmen des Unternehmensdeals von 2019 erworben, der zur Finanzierung des Kaufs von Anadarko durch Occidental beitrug. Die Beteiligung würde auf fast 27 Prozent steigen, wenn Berkshire diese Optionsscheine ausübt.

Der Markt spekuliert nun, ob Buffett daran interessiert ist, das gesamte Unternehmen zu erwerben. Sein maximaler Kaufpreis lag bislang bei 60,37 US-Dollar pro Aktie.

"Er hat immer gesagt, dass er nur faire Geschäfte machen würde, so dass er sich mit dem OXY-Vorstand auf diese Obergrenze geeinigt haben könnte", zitiert CNBC Bill Stone, CIO von The Glenview Trust Company und Berkshire-Aktionär.

Buffetts wachsende Wette auf Occidental hat zudem eine Schar von Kleinanlegern dazu inspiriert, ebenfalls auf den Ölriesen zu setzen. Laut Daten von VandaTrack ist OXY in diesem Jahr eine der beliebtesten Aktien von Privatanlegern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

