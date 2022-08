Nach der Rally der vorgegangenen Wochen drückten am Freitag Gewinnmitnahmen die Kurse an den US-Börsen. Aussagen der US-Notenbanker James Bullard und Esther George, dass die Zinsen so lange erhöht werden müssten, bis die Inflation wieder bei 2 % liege, ließen am Freitag Sorgen über eine verschärfte US-Geldpolitik aufkommen. Der Dow Jones gab um 0,86 % auf 33.06 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 1,29 % auf 4.228 Punkte sank. Der zinssensible Nasdaq 100 schloss mit einem Minus von 1,95 % bei 13.242 Punkten. In Deutschland entfernte der Dax sich am Freitag weiter von der wichtigen Marke von 13.800 Punkten, weil die Zins- und Rezessionsängste wieder stiegen. Am Wochenende warnte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel in einem Interview mit der "Rheinischen Post" vor Inflationsraten von 10 % oder höher. Am Donnerstag dieser Woche dürfte der Ifo-Index und das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung liefern. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,53 % bei 13.471 Punkten und setzte damit die negative Tendenz aus der Vorwoche fort.



