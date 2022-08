Die Pandemie hat den Tourismus schwer getroffen, aber er konnte sich rasch erholen, nachdem man den Erwartungen der Gäste an eine bessere Hygiene gerecht geworden ist. Das Stayso The House Hotel hat nicht nur das türkische Zertifikat für sicheren Tourismus erhalten, sondern geht über diese Auszeichnung hinaus, indem es seinen Gästen mit Hilfe modernster Technologien ein Höchstmaß an Hygiene bietet.

Das Hotel am Ufer von Istanbuls altem Stadtteil Goldenes Horn bietet mit seinen Restaurants, Unterkunftsmöglichkeiten und Co-Working-Bereichen eine innovative Kombination von Arbeits- und Lebensraum. Mit dem Einsatz der patentierten niederländisch-türkischen Vironance-Technologie in seinem Belüftungssystem hat das Stayso The House Hotel als erstes Hotel in der Türkei ein antivirales Konzept umgesetzt. Eine zweite virushemmende Schicht der Laminar-Flow-Technologie setzt neue Maßstäbe für sichere Unterkünfte.

Nachweislich 99,8 Erfolg bei der Virusbeseitigung

Das Vironance-System hat laut Studien des Weill Cornell Medical College in den USA beim Abtöten von Viren eine Erfolgsquote von 99,8 %. Neben der Vironance-Technologie im Belüftungssystem sorgt die Laminar-Flow-Technologie in sämtlichen Zimmern und Gemeinschaftsbereichen für eine Trennung der Luftströme, was den Eintritt von Luftverunreinigungen verhindert und ein Höchstmaß an Hygiene gewährleistet. Viren in Aerosolen oder in Tröpfchen, die zu Boden fallen, werden von Laminar Flow aufgefangen und auf Bodenniveau aufgesaugt, bevor sie wieder in die Atemluft gelangen können.

Ein innovativer Ansatz für türkische Gastfreundschaft

Mit seinem historischen Standort und seinem Hybridkonzept bietet das Stayso The House Hotel einen innovativen Ansatz für türkische Gastfreundschaft. Das luxuriöse Boutique-Hotel mit 45 Zimmern ist elegant, bietet komfortable und großzügige Räumlichkeiten und damit optimale Arbeitsbedingungen für Business- und Individualreisende. Die hervorragende Lage im Herzen der Altstadt Istanbuls und die gute Erreichbarkeit von Geschäfts- und Einkaufszentren machen das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für alle, die die Stadt in vollen Zügen genießen möchten.

Genießen Sie die Köstlichkeiten des Goldenen Horns

Das Stayso The House Hotel hält für seine Gäste ein spektakuläres kulinarisches Erlebnis bereit, das vom Michelin-Stern-Chef Karim Khouani zubereitet wird und das das einzigartige Hybrid-Konzept von Arbeiten und Wohnen unterstreicht. Khouani präsentiert seinen Gästen eine kulinarische Reise von den Ufern des Goldenen Horns bis zum Rest der Welt in einem Ambiente, das dem Gast ein virusfreies Reiseerlebnis bietet.

