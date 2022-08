Energieaktien sind heutzutage in aller Munde. Doch auch in dieser Branche gibt es versteckte Champions, deren Geschäft indirekt vom Boom an den Rohstoffmärkten profitiert. Können Anleger mit der Kinder Morgan Aktie profitieren? Von Johann Werther. Das Geschäftsmodell Der amerikanische Konzern Kinder Morgan fokussiert sich in seiner Tätigkeit vorwiegend auf den Energietransport durch Pipelines und das Speichern entsprechender Energiereserven. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...