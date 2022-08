DJ PRESSEMITTEILUNG/Endlich mehr Platz! Heinkel Modulbau, Blaubeuren, baut neues Verkaufsgebäude für Tankstelle in Buchloe (Allgäu)

Die Aufgabe war für Modulbau wie geschaffen: Die Adolf Präg GmbH & Co. KG, Eigentümer des Aral-Tankstellengebäudes in der Landsberger Straße in Buchloe, wollte, dass das über 60 Jahre alte "Kassenhäuschen" so schnell wie möglich durch ein kompaktes Verkaufsgebäude ersetzt wird. Aufgrund der Lage in der Innenstadt war eine kurze und leise Montagezeit vor Ort besonders wichtig. Nach nur 16 Wochen Bau- und Montagezeit durch Heinkel Modulbau eröffnete der neue, moderne Tankshop.

Platz optimal ausgenutzt

Das Tankstellengebäude hat seine Fläche mehr als verdoppelt. Das kompakte Verkaufsgebäude von Heinkel Modulbau nutzt die Fläche optimal aus. Der Verkaufsraum bietet Platz für Autozubehör, Zeitschriften, Zigaretten, Essen und Trinken und sogar für ein kleines Café mit frischen Backwaren. Außerdem gibt es WC-Anlagen für Kunden und Personal sowie Büro-, Personal-, Technik- und Lagerräume. Möglich wurde diese Vergrößerung durch den Abriss einer alten, nicht mehr genutzten Halle für das Reparieren und manuelle Waschen von Fahrzeugen auf dem Grundstück.

Maßarbeit auf beengtem Grund

Schon bei der Anlieferung der Module auf dem beengten Gelände an einer Hauptverkehrsader der Stadt war Maßarbeit gefragt. Der LKW mit Autokran fuhr direkt auf das Gelände, um die 12 x 3 Meter großen Module knapp hinter dem Tankstellendach abzusetzen. "Alles hat ausgezeichnet und termingerecht funktioniert. Wenn wir Fragen hatten, konnten wir uns jederzeit an Heinkel Modulbau wenden", stellt Thomas Farion, Projektleiter bei Präg, zufrieden fest.

Das Tankstellengebäude in Buchloe auf einen Blick

. 4 Module

. Gesamtgröße 13,10 x 12,10 Meter

. Raumhöhe 3,00 m

. Verkaufsraum, Büro- und Personalraum

. Technik- und Lagerräume, WC-Anlagen für Personal und Kunden

. Fassade: HPL-Colorplatte

. Einbruchschutz

. Foliendach mit zusätzlicher Aufdachdämmung und Vorbereitung für bauseitige PV-Anlage

. Farbkonzept in Abstimmung mit dem Bauherrn

. Innengestaltung des Verkaufsraums durch Einrichtungsplaner

. Brandschutz: F30

. Wärmeschutz gemäß GEG 2020

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

