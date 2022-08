China Gold International Resources Corp. Ltd. gab am Freitag neue Mineralressourcenschätzungen für das Goldprojekt Chang Shan Hao in der autonomen Region Innere Mongolei in der Volksrepublik China bekannt.



Die aktuelle Lebensdauer der Mine für das Projekt läuft bis Oktober 2025 bei einer Produktionsrate von 40.000 Tonnen pro Tag. Das Unternehmen hat Explorationsprogramme durchgeführt, die darauf abzielen, das Gebiet der bekannten Mineralisierung zu erweitern und die Mineralressourcen in der Tiefe zu bestimmen, die nach der Erschöpfung der Mineralreserven im Tagebaubetrieb im Untertagebau abgebaut werden könnten.



Highlights sind:



? Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen, die sich hauptsächlich außerhalb und unterhalb der endgültigen Grenze des bestehenden Tagebaus befinden, stiegen um 151% von 56,6 Tonnen (1,82 Mio. Unzen) auf 142 Tonnen Gold (4,57 Mio. Unzen) bei einem Durchschnittsgehalt von 0,63 g/t Au und bilden die Grundlage für weitere Studien zur Erschließung der Mineralressourcen in der Tiefe;



? Für den bestehenden Tagebau stiegen die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven um 18% von 26,3 t (0,85 Mio. Unzen) auf 31 t (1 Mio. Unzen) Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 0,65 g/t Au;



? Die Produktionsrate im Nordost-Tagebaubetrieb soll von 2022 bis 2025 40.000 Tonnen pro Tag bzw. 13,2 Millionen Tonnen pro Jahr an Erz aus dem Tagebau betragen;



? Die jährliche Goldproduktion wird auf 4,6 t oder 147,89 t geschätzt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de