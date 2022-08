Die Option "Full Self Driving" für die TESLA-Modelle kostet in Nordamerika bisher 12.000 $. Ab dem 5. September sind es 15.000 $. Dies gab TESLA-CEO Elon Musk am Sonntag per Twitter bekannt. Musk zufolge ist der Bestelleingang maßgeblich.



Es ist die zweite Preiserhöhung in diesem Jahr. Zum 17. Januar hate TESLA die Summe von 10.000 auf 12.000 $ angehoben.



FSD ist kein echtes Autonomes Fahren nach Level 4. Der Fahrer muss z. B. eingriffsbereit bleiben. Musk hatte bei früherer Gelegenheit angedeutet, dass TESLA für einen solchen kompletten Dienst rund zehnfach mehr berechnen würde.



Vorherige Preisschritte: Auch schon 2020 gab es zwei Erhöhungen für den Dienst. Bis Juli kostete FSD 7.000 $, anschließend drei Monate lang 8.000 und seit Oktober 10.000 $. Regelmäßige, deutliche Preiserhöhungen hatte Elon Musk schon bei Einführung von FSD angekündigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



