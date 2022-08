Der Milliardenverlust von Coinbase, die Meinung des Crash-Propheten Michael Burry zur Geo Group und - wie bereits in den letzten Wochen - Quartalszahlen waren Auslöser für die Kauf- und Verkauf-Entscheidungen der wikifolio Trader. Was, wie getradet wurde, erfährst du hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 GEO Group 14.94% Special Situations long/short 2 MagForce 10.92% All time high and low 3 Walmart 5.94% Quality values 4 Mobilezone Holding 5.46% Quality values 5 Cheniere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...