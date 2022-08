Ispringen (ots) -Es ist wieder so weit: Am 18. September 2022 startet der Baden-Marathon in Karlsruhe. Nachdem die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH in den vergangenen Jahren bereits Namensgeber des Drittelmarathons war, baut das Familienunternehmen sein Engagement für den City-Marathon in diesem Jahr weiter aus. So unterstützt Rutronik ab 2022 den Halbmarathon in Karlsruhe und startet eine besondere Aktion für alle Studierenden, die an den Läufen teilnehmen möchten.Rutronik präsentiert Halbmarathon beim Baden-Marathon 2022Erstmals seit den pandemiebedingten Anpassungen in den Jahren 2020 und 2021 findet der Atruvia Baden-Marathon wieder in seinem früheren Umfang auf einem attraktiven Kurs durch die Karlsruher City statt. Bereits in den vergangenen Jahren war Rutronik Partner und Sponsor des Drittelmarathons und weitet nun die Unterstützung im Rahmen des Atruvia Baden-Marathon weiter aus. Ab sofort präsentiert das Unternehmen den RUTRONIK-Halbmarathon. "Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen liegt uns sehr am Herzen. Wir fördern aktiv Gesundheit, Vitalität und Bewegung mit verschiedensten Angeboten. Daher lag es für uns auf der Hand, unser Engagement zu erweitern und für das Laufen zu begeistern - ganz nach dem Motto 'Lauf dich gesund'", erläutert Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei Rutronik.Der global agierende Distributor von elektronischen Bauelementen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeitenden unter anderem mit einer betriebsinternen Gesundheitsvorsorge, Kostenzuschüssen zum Sportstudio und einem physiotherapeutischen Angebot zu fördern. "Mit unserer erweiterten Unterstützung unterstreichen wir, welche Bedeutung die Themen Gesundheit, aber auch der Zusammenhalt und die Motivation, etwas Großes zu leisten, in unserer Unternehmensphilosophie einnehmen. So sind, wie schon in den vergangenen Jahren, auch 2022 wieder viele Kolleginnen und Kollegen bei den verschiedenen Läufen am Start", ergänzt Christina Gruber, Head of HR Management bei Rutronik.Besonderes Angebot für Studierende und Spende je gelaufenen KilometerUm auch Studierenden eine Teilnahme an einem der Läufe zu ermöglichen, startet das Familienunternehmen eine ergänzende Initiative. So besteht die Möglichkeit, sich über die Anmeldeseite http://www.rutronik.com/badenmarathon2022 mit Startnummer bei Rutronik zu registrieren. Als Dankeschön erhalten alle, die sich für die Laufveranstaltung in Karlsruhe eintragen, ein kostenloses Trikot mit der Aufschrift "make it work". Darüber hinaus spendet das Unternehmen fünf Euro für jeden gelaufenen Kilometer an einen guten Zweck. "Umso mehr freuen wir uns auf eine rege Teilnahme und blicken mit großen Erwartungen auf den diesjährigen Atruvia Baden-Marathon", schließt Christina Gruber.Attraktive Laufstrecke durch die FächerstadtMit einer kleinen Neuerung findet das Lauf-Event bereits zum 38. Mal statt. Der Fiducia & GAD Baden-Marathon, der in Karlsruhe bereits Tradition hatte, heißt nach dem Zusammenschluss beider Unternehmen inzwischen Atruvia Baden-Marathon. Unter dem Slogan "What dream do you run for" - "Für welchen Traum läufst du" - können Läufer abhängig von ihrem sportlichen Können und ihrer Motivation eine von fünf verschiedenen Distanzen wählen. Neben dem klassischen Marathon mit einer Streckenlänge von 42 Kilometern gibt es einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer und einen Drittelmarathon über 14 Kilometer. Des Weiteren finden ein Inklusionslauf und ein Mini-Marathon statt, der bereits einen Tag zuvor am 17. September startet. Beim Business-Team-Marathon können die Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Marathon-Strecke aufgeteilt auf vier Etappen laufen, das heißt abwechselnd 8 und 13 Kilometer.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5302120