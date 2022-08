Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon wächst im 1. Halbjahr 2022 um 14,1% und hebt Umsatzprognose für das Jahr 2022 erneut an

- paragon fährt trotz des schwierigen Marktumfelds im ersten Halbjahr 2022 Rekordumsatz mit 86,4 Mio. Euro (Vorjahr: 75,7 Mio. Euro) ein- Delbrücker Autozulieferer erweist sich als nachhaltig robust gegenüber externen negativen Einflussfaktoren (Corona-Lockdowns, Krieg in der Ukraine, Chip-Knappheit, Lieferkettenprobleme)- EBITDA in den ersten 6 Monaten in Höhe von 8,9 Mio. Euro (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro) i.W. durch nicht zahlungswirksame Sondereffekte um 3,1 Mio. Euro beeinflusst- Materialkostensteigerungen und höhere Logistik- und Energiekosten weitestgehend durch Effizienzverbesserungen entlang der Wertschöpfungskette kompensiert- Umsatzprognose für das Jahr 2022 von 165 Mio. Euro auf nunmehr 170 Mio. Euro erhöht - operative EBITDA-Marge weiterhin bei über 15% erwartet

Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute ihren Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2022 veröffentlicht und ...

