München (ots) -Die Dreharbeiten zum zweiten Kinoabenteuer der berühmtesten Collie-Hündin haben begonnen! Diesmal ist Lassies detektivische Spürnase gefragt, um dem mysteriösen Verschwinden von Hunden auf den Grund zu gehen. Mit ihrem besten Menschenfreund Flo und den neuen Freunden Henri und Kleo sowie Jack Russell Pippa geht Lassie auf Rettungsmission! Die Dreharbeiten zum zweiten spannenden und mitreißenden Abenteuer für die ganze Familie - und natürlich für große und kleine Hundefans - begannen am 12. August. Gedreht wird an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Südtirol bis zum 5. Oktober.mit Nico Marischka, Katharina Schüttler, Justus von Dohnányi, Annette Frier, Anna Lucia Gualano, Pelle Staacken, Dennis Mojen, Maike Jüttendonk,Regie: Hanno OlderdissenEine LCH 2 Film Produktion in Koproduktion mit LEONINE Studios, Henning Ferber Filmproduktion und LCH Film.Gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW, IDM Film Commission Südtirol, FFA Filmförderungsanstalt und Deutscher Filmförderfonds.Es sind Sommerferien! Aber dieses Jahr lässt sich Flo (Nico Marischka) nicht auf eine Trennung von Lassie ein: Anstatt die Ferien auf Gran Canaria mit den Eltern zu verbringen, werden Flo und Lassie von Butler Gerhardt (Justus von Dohnányi) zum Hof von Tante Cosima (Katharina Schüttler) in Südtirol gebracht, die dort mit Jack Russell Pippa und ihren Pflegekindern Kleo (Anna Lucia Gualano) und Henri (Pelle Staacken) lebt. Gerhardt verbringt währenddessen die Zeit im nicht weit entfernten Grand Hotel Sternberg und unterstützt dort - weil er im Urlaub machen völlig ungeübt ist - die Hotelbesitzerin Bianca Sternberg (Annette Frier).Als Flo, Kleo und Henri von vermissten Hunden im Ort erfahren, nehmen sie sich besorgt vor, Lassie und Pippa nicht aus den Augen zu verlieren. Doch dann wird bei Tante Cosima eingebrochen und Pippa gestohlen! Lassie kommt den Dieben schnell auf die Spur, aber muss sie auf frischer Tat ertappen...Die berühmteste Collie-Hündin kehrt zurück auf die große Leinwand: LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER ist ein mitreißendes Abenteuer für die ganze Familie und natürlich für alle großen und kleinen Hundefans! Als Lassies bester Freund Flo ist wieder Nico Marischka zu sehen und Justus von Dohnányi (DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE) spielt Butler Gerhardt. Unter der erneuten Regie von Hanno Olderdissen wird Tante Cosima von Katharina Schüttler (RICO, OSCAR UND DER DIEBSTAHLSTEIN) gespielt und Bianca Sternberg von Annette Frier (JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER). Das Drehbuch zu LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER schrieb Andreas Kordes (LUCY IST JETZT GANGSTER).LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER ist eine Produktion von LCH 2 Film in Koproduktion mit LEONINE Studios, Henning Ferber Filmproduktion und LCH Film. Gefördert wird der Film vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie IDM Film Commission Südtirol, der FFA Filmförderungsanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds. Kinostart: 06. Juli 2023 im Verleih von LEONINE Studios.