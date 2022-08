Tata Motors hat zwei weitere Großaufträge für Elektrobusse in Indien erhalten. Im August haben die West Bengal Transport Corporation und die Bengaluru Metropolitan Transport Corporation in Summe über 2.000 E-Busse geordert. Konkret gehen 1.180 E-Busse in den Bundesstaat Westbengalen. Der staatliche ÖPNV-Betreiber des Bundesstaats hat insgesamt vier verschiedene Modelle bestellt, darunter 12 Meter ...

