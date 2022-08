Nach starken Halbjahreszahlen des Wasserstoffproduzenten heben Analysten das Kursziel des Titels auf rund 53 Euro an. Was können Anleger erwarten?

Grüner Wasserstoff ist der Hoffnungsträger schlechthin: Künftig soll der umweltfreundliche Brennstoff in immer mehr Ländern Aufgaben von fossilen Energieträgern übernehmen. So hat Kanada gerade erst angekündigt, dass die nationale Wirtschaft zukünftig verstärkt auf Erneuerbare Energieträger setze und dabei auch grünen Wasserstoff stark in den Fokus nimmt.

Kein Wunder also, dass Groß- wie auch Kleinanleger verstärkt in Wasserstoffaktien investieren wollen - wohl in der Hoffnung auf großzügige Gewinnbeteiligungen. Das gibt Entwicklern und Produzenten von grünem Wasserstoff Aufwind - so auch Plug Power. Anfang August veröffentlichte das Unternehmen seine aktuellen Geschäftszahlen: 151,3 Millionen Dollar konnte es im zweiten Quartal 2022 umsetzen. Prognosen von Finanzanalysten, die mit einem Umsatz in Höhe von 155,5 Millionen Dollar gerechnet hatten, verfehlte Plug Power damit jedoch knapp.

Nach vielen Höhen und Tiefen des Kurses im letzten Jahr liegt die Aktie aktuell bei 25,48 Euro. Seinen Höhepunkt erreichte der Titel mit knapp 39 Euro im November 2021. Finanzanalysten des US-Bankhauses Morgan Stanley sehen im Wertpapier von Plug Power jedoch noch deutlich größeres Potenzial schlummern und sehen ein Kursziel von 53 Euro.

Für Rückenwind sorgt dabei der US-Kongress, der Mitte August das milliardenschwere Klima- und Sozialpaket verabschiedete. Dieses Gesetzespaket - das neben Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und Sozialbereich auch Steuererleichterungen für grünen Wasserstoff vorsieht - sei ein "Big-Deal" für Cleantech-Unternehmen, so die Analysten von Morgan Stanley. Den Plug Power-Titel zählen die Experten zu den Favoriten im Cleantech-Sektor. Den Daumen nach oben gibt es auch von der US-Investmentbank Citigroup: sie hob ihre Einschätzung von 20 Euro auf 36 Euro an und empfiehlt das Papier zum Kauf.

