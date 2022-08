Berlin (ots) -Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) fordert eine genauere Erfassung der Corona-Patienten in Krankenhäusern. "Es wäre zu begrüßen, wenn wir bundesweit die Frage klären, ob Patienten 'mit SARS-CoV-2' oder 'wegen Covid-19' in einer Klinik liegen", sagte Gote dem "Tagesspiegel" (Online). "Wenn ich die Hospitalisierungsinzidenz als Basis für das Infektionsgeschehen heranziehen will, dann ist es hilfreich, dies zu unterscheiden."Die Grünen-Politikerin sagte, Berlin habe diese Unterscheidung bislang nicht erfasst, um einen Flickenteppich zu vermeiden. Jetzt müsse sie aber vorgenommen werden. "Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier in Berlin vorangehen, diese Unterscheidung verbindlich einführen und beide Zahlen zur Lagebewertung nutzen - selbst wenn die scharfe Trennung in einigen Fällen schwierig sein wird. Viele Krankenhäuser nehmen diese schon vor", sagte Gote.Online finden Sie den Text hier:"Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben offen": Gesundheitssenatorin Gote sieht Berlin gerüstet für den Corona-Herbst (tagesspiegel.de) (https://plus.tagesspiegel.de/berlin/schulen-kitas-und-geschafte-bleiben-offen-gesundheitssenatorin-gote-sieht-berlin-gerustet-fur-den-corona-herbst-8568280.html)Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5302346