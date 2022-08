Der Hedgefondsmanager Ray Dalio hat im ersten Halbjahr guten Gewinn erzielt. Rückenwind versprechen auch drei neuere Zukäufe, die im Analysten-Konsens mit "Strong Buy" bewertet werden.

Keine Frage: der Hedgefondsmanager Ray Dalio beweist seit vielen Jahrzehnten ein gutes Händchen bei Investitionen. Das zeigte der Gründer von Bridgewater Associates und erklärter Zahlen-Enthusiast auch im ersten Halbjahr 2022: unterm Strich legte der von ihm gemanagte Pure Alpha II - Flaggschiff seiner Fondsreihe - um über 30 Prozent zu. Und das in einer Zeit, wo die Unsicherheit an den Handelsplätzen durch den Krieg in der Ukraine, die Corona- Problematik sowie steigende Preise und Zinsen, weltweit erhöht ist.

Ein paar Geheimnisse seines Erfolgs: Der 73-Jährige setzt auf Titel, die kaum miteinander korrelieren, hat Value- und spekulative Werte auf der Agenda, hält sein Portfolio durch anhaltende Käufe und Verkäufe in Bewegung und streut breit. Kein Wunder also, dass Dalio vielen auch als Erfinder des 'Allwetter-Portfolios' gilt. Dabei hat er auch Nischen-Sektoren im Blick.

So findet sich unter drei seiner jüngsten Zukäufe beispielsweise die Brunswick Corporation, die Boote und Motoren produziert. Dieser Freizeitbereich hat auch in Zeiten von Lockdowns und Einschränkungen gut funktioniert und bei dem Unternehmen für volle Auftragsbücher gesorgt, wobei mit Blick auf die Nachfrage noch immer deutlich Luft nach oben scheint.

Der zweite Neuzukauf des Selfmade-Milliardärs ist der Baumaterialien-Produzent Builders FirstSource, der sich auf vorgefertigte Holzteile spezialisiert. Zu den Kunden der Texaner zählen vor allem große Hausbau- und Wohnungsunternehmen.

Ebenfalls neu im Portfolio ist zudem die Biotechfirma Sarepta Therapeutics, bei der die Behandlung genetischer Krankheiten im Fokus steht. Das Unternehmen hat in den letzten Wochen einige gute Neuigkeiten vermeldet und aussichtsreiche Medikamente in der Pipeline. Für weitere Kursfantasie sorgen zudem drei bereits zugelassene Wirkstoffe, die das Unternehmen aus Massachusetts entwickelt hat.

Sofern ein institutioneller Investor mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, muss er seine Investitionen im Drei-Monats-Turnus gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen. Das ist bei Dalio ganz klar der Fall: im ersten Berichts-Halbjahr 2022 brachte es sein Portfolio auf einen Wert von über 23,5 Milliarden US-Dollar.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Wie Sie Rohrkrepierer vermeiden erfahren Sie im kostenlosen Report von Americas Most Wanted.

Enthaltene Werte: US12008R1077,US1170431092,US8036071004