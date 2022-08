Das Immobilienportal ImmoScout24 hat die Angebotspreise von Kaufimmobilien in ausgewählten deutschen Städten und Landkreisen mit mehr als 100.000 Einwohnern von Januar zu Juli 2022 verglichen. Demnach sinken die Kaufpreise für auf ImmoScout24 angebotene Eigentumswohnungen seit Jahresbeginn in 173 der insgesamt 312 beleuchteten Städten und Landkreise. Bei Häusern zum Kauf zeigt sich laut ImmoScout24 ein ähnlicher Trend, aber nicht in so ausgeprägter Form. So haben die Angebotspreise für Häuser zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...