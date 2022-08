Das sind die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. August 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online) 12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Nordstrom, Q2-Zahlen USA: Urban Outfitters, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...