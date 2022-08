Führungskräfte von Sectigo zeigen, wie man mit Identity-First Security digitales Vertrauen für menschliche und maschinelle Identitäten aufbaut und verwaltet

LAS VEGAS, Aug. 22, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zertifikate und des automatisierten Certificate Lifecycle Managementdiese Woche in Las Vegas, Nevada, vertreten ist.



Die Veranstaltung, die heute beginnt, bringt die führenden Experten der Branche zusammen, die die Grenzen des Identitäts- und Zugriffsmanagements (IAM) ausloten. Das diesjährige Thema "Securing Constant Change: Enabling Resilient Business" soll IAM-Teams in die Lage versetzen, den ständigen Wandel zu unterstützen, der durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Best Practices im Technologiebereich, organisatorische Prioritäten, Benutzererwartungen sowie Chancen und Gefahren angetrieben wird.

Sectigo (Stand 519) ist ein Platin-Aussteller der Veranstaltung und wird seine neuesten Innovationen vorstellen, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, digitales Vertrauen für menschliche und maschinelle Identitäten aufzubauen und zu erhalten, darunter:

Public Key Infrastructure (PKI)-Zertifikat und Krypto-Lebenszyklus-Management

Orchestrierung und Automatisierung von Cloud- und Multicloud-Zertifikaten

Offene und interoperable Verwaltung über eine einzelne Plattform Unterstützung für die Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA) von Gartner



David Mahdi, CSO & CISO Advisor von Sectigo, ein ehemaliger Gartner VP-Analyst und Visionär für Identitätskryptographie und Cybersicherheit, gehört zu den Referenten des Summit. In seinem Vortrag will Mahdi erörtern, warum Interoperabilität, Offenheit und Transparenz heute für alle Produkte/Dienstleistungen auf dem Identitäts-, Cybersicherheits- und PKI-Markt von entscheidender Bedeutung sind, um CISOs, CIOs und ihren Unternehmen den Weg zu ebnen. Mahdi präsentiert:

Digitales Vertrauen und Cybersecurity Mesh: Ein Aufruf zu Offenheit und Interoperabilität: 16:30 Uhr PDT, morgen. Viele CISOs und IAM-Verantwortliche erledigen ihre Arbeit mit zahlreichen isolierten und inkompatiblen Lösungen. Konsolidierung ist ein wirksamer Ansatz, aber er ist einfach nicht möglich, wenn viele Anbieter geschlossene und proprietäre Lösungen verwenden. Angesichts der exponentiell wachsenden Zahl digitaler Identitäten benötigen Unternehmen einen modernen Ansatz zur Sicherung und Verwaltung ihrer Identitäten in komplexen IT-Infrastrukturen. Mahdi wird die neuen Möglichkeiten erörtern, unter Nutzung von Gartners Cybersecurity Mesh digitales Vertrauen für menschliche und maschinelle Identitäten zu schaffen, und wie man Transparenz und Lebenszykluskontrolle für diese Identitäten erhält.



"Die Konsolidierung von Anbietern und Produkten ist weiterhin ein wichtiges Thema für CISOs und CIOs. Wir bei Sectigo sind führend in diesem Bereich und entwickeln innovative Lösungen für das Management menschlicher und maschineller Identitäten, die diese bestehenden Silos aufbrechen und eine Orchestrierung ermöglichen", sagte Mahdi. "Sectigo freut sich, Platin-Aussteller des Gartner IAM Summit zu sein und zu den Besten der Branche zu gehören, die diese kritischen Diskussionen vorantreiben."

Sectigo wurde außerdem kürzlich in den Gartner Hype Cycle für digitale Identität, 2022 aufgenommen. Sectigo wird unter der IoT-Authentifizierung in diesem Hype-Cycle-Berichtals beispielhafter Anbieter genannt.

Über den Gartner Identity & Access Management Summit

Der Gartner Identity & Access Management Summit 2022bringt eine Community von Wegbereitern, Vordenkern und Branchenexperten zusammen, die die Grenzen des IAM verschieben. Gartner-Analysten präsentieren Ratschläge und Einblicke für IAM-Führungskräfte, um ihren Unternehmen mit den neuesten Technologien eine robuste und flexible Authentifizierung und Autorisierung zu ermöglichen.

*Gartner, "Hype Cycle for Digital Identity, 2022", Felix Gaehtgens, 25. Juli 2022.

