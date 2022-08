Korrektur gestartet



Bereits in meinen Live Streams der vorigen Woche (siehe www.ratgebergeld.at/live) habe ich auf den aktuell stark überkauften Markt hingewiesen. Eine Korrektur war längst überfällig und kam somit für uns wenig überraschend. Nun ist der Kampf zwischen Bullen und Bären neu entfacht. Was derzeit zu beachten ist, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.