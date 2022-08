Das Project Management Institute (PMI) gab heute bekannt, dass sein Vorstand Pierre Le Manh zum Präsidenten und Chief Executive Officer (CEO) ernannt hat.

Ab dem 1. September wird Pierre Le Manh, ein erfahrener CEO im Bereich professioneller Dienstleistungen und Wissensindustrien, die schnell wachsende globale Organisation des PMI leiten und die kontinuierliche Umsetzung der Impact Strategy des PMI überwachen. In seiner Rolle wird Pierre Le Manh auch als oberster Fürsprecher der globalen PMI-Organisation und der fast einhundert Millionen Projektexperten weltweit fungieren.

"Wir freuen uns sehr, Pierre Le Manh nach einem gründlichen Auswahlverfahren an Bord zu holen", sagte Jennifer Tharp, PMP, Vorsitzende des PMI-Vorstands. "Wir haben große Ambitionen für die Zukunft unserer Branche und des Project Management Institute als führende globale Organisation. Pierre bringt die globale Erfahrung und die Referenzen mit, um das aktuelle Geschäft des PMI zu beschleunigen und unseren Innovations- und Transformationsprozess voranzutreiben. Da Michael DePrisco seine Aufgaben als Chief Operating Officer des PMI wieder aufnehmen wird, möchten der Vorstand und ich Michael unseren Dank dafür aussprechen, dass er während des Auswahlverfahrens als Interims-CEO fungiert hat."

Pierre Le Manh ist seit über 20 Jahren als CEO in Wissens-, Forschungs- und Technologieunternehmen weltweit tätig. Er hat in Paris, Montreal, London, Rom und New York City gelebt und gearbeitet. Er bringt eine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Wachstum, Transformation und Globalisierung sowie Begeisterung für den Aufbau von Teams und die Förderung der Unternehmenskultur mit.

"Denken Sie daran, was Projektfachleute in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft erreicht haben: vom Bauwesen bis zur Technologie, vom Gesundheitswesen bis zur Regierung, von Konsumgütern bis zur Infrastruktur, von der Kunst bis zur Wissenschaft", sagte Le Manh. "Vielleicht noch wichtiger ist es, an die gewaltigen Aufgaben zu denken, die vor ihnen liegen, wenn die Menschheit keine andere Wahl hat, als in Zukunft eine nachhaltigere Entwicklung zu verfolgen. Ohne kompetente Fachkräfte, die Projekte leiten und durchführen, können Ideen nicht in die Tat umgesetzt werden. Projektfachleute sind die Akteure und Gestalter des Wandels."

"Ich freue mich darauf, mit dem PMI-Vorstand, Michael DePrisco und dem Führungsteam sowie unserem wachsenden globalen Team von mehr als 700 festangestellten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen einer neuen Ära anzunehmen, Innovationen voranzutreiben und den Status des PMI als schnell wachsende, weltweit führende Organisation in den Bereichen berufliche Entwicklung, Bildung und Weiterbildung auszubauen", fuhr Le Manh fort. "Ich freue mich auf die Begegnung und Zusammenarbeit mit der großen globalen Gemeinschaft von Changemakern, die aus mehr als 300 Chaptern, 10.000 Freiwilligen und fast 700.000 aktiven PMI-Mitgliedern besteht, um bessere Ergebnisse für Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft weltweit zu erzielen."

Bevor er zum PMI kam, leitete Pierre Le Manh kürzlich ein Projekt für die nordamerikanische Expansion von Galileo Global Education, einer führenden europäischen Einrichtung für postsekundäre Hochschulbildung und Bildungstechnologie. Bis 2021 war er Chief Executive Officer für Nordamerika und stellvertretender globaler CEO von Ipsos, dem weltweit führenden Marktforschungs- und Datenanalyseunternehmen, wo er über 15 Jahre lang eine wichtige Führungsrolle bei der globalen Expansion des Unternehmens spielte, zunächst als CEO für EMEA und dann als globaler Leiter mehrerer Berufspraktiken, bevor er das Nordamerika-Geschäft leitete. Vor Ipsos hatte er mehrere andere CEO-Positionen in technologiebasierten Dienstleistungs- und im Publishing-Bereich inne.

"Ich freue mich sehr darauf, die breite und tiefgreifende Erfahrung, die ich im Laufe meiner Karriere gesammelt habe, für die Leitung der PMI-Organisation zu nutzen und insbesondere eine stärkere Mitgliedschaftserfahrung für Projektfachleute zu schaffen, die lebenslang Lernen möchten und Entwicklungsmöglichkeiten suchen, sowie für Unternehmenspartner, die in die Umschulung und Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte investieren", sagte Le Manh.

