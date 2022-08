Es scheint bei DAX-Konzernen in Mode zu kommen, kurzfristig die Konzernspitze auszutauschen. Nachdem kürzlich bei TUI überraschend Fritz Joussen seinen Rücktritt ankündigte, folgt Fresenius nun diesem Beispiel. Ohne große Vorwarnung gab es am Wochenende zu hören, dass Stephan Sturm seinen Posten als CEO bereits zum 1. Oktober räumen wird.Auf ihn folgt dann Michael Sen, welcher Fresenius (DE0005785604) bereits seit 2005 die Treue hält. Angefangen hat er in dem Unternehmen als Finanzvorstand, bevor er im Juli 2016 zum Vorstandsvorsitzenden von ...

