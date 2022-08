Ford arbeitet aktuell daran seine Ausgaben zu senken und will bis 2026 Kosten in Höhe von drei Milliarden Dollar einsparen. Durch ein Gerichtsurteil dürften die Einsparungen nun nochmals wichtiger sein, wegen eines Unfalls mit Todesfolge wurde der amerikanische Autobauer zuletzt zu einer Zahlung von 1,7 Milliarden Dollar verurteilt.Die Strafzahlung beschloss das Gericht am vergangenen Freitag. Grund für die Klage war ein Unfall im Jahr 2014, bei dem die zwei Insassen wegen eines mutmaßlichen Konstruktionsfehlers ...

