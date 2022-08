Hamburger Getreide-Lagerhaus AG Hamburg ISIN: DE 0006011505 / ISIN: DE 0006011539 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. September 2022 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 30. September - 14:30 Uhr in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg Tagesordnung 1. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates Die Bilanz kann in den Räumen der Gesellschaft eingesehen werden oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter hgl-ag.de. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Stimmrechtsvertretung / Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachtserteilung kommen Erklärungen sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung wird mit den Eintrittskarten (Rückseite) übersandt. Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post, Telefax oder E-Mail an folgende Kontaktdaten der Gesellschaft: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, Neuer Wall 18, 201354 Hamburg Teilnahme an der Hauptversammlung Sämtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stückaktien und 51.000 Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen bis zum 23.09.2022 , 24.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) eingehen: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schröder Bank AG

Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 09.09.2022, 0.00 Uhr (MESZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen (§ 126b BGB). Gegenanträge und Wahlvorschläge Anträge von Aktionären, insbesondere Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge nach § 127 AktG einschließlich Begründung sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum15.09.2022, 24.00 Uhr (MESZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail ausschließlich an die Gesellschaft zu richten. Hinweise für alle Aktionäre: Pro Depot wird nur eine Eintrittskarte ausgestellt. Die Bilanz kann nach Anmeldung in unseren Geschäftsräumen oder auf unserer Internetseite eingesehen werden. Versand aller Unterlagen erfolgt nur elektronisch. Hamburg, im August 2022 Hamburger Getreide-Lagerhaus AG Der Vorstand Datenschutzrechtliche Informationen Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Namen und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name und Vorname sowie Anschrift des vom jeweiligen Aktionär benannte Aktionärsvertreters) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden, werden sie von der depotführenden Bank im Zuge der Anmeldung an die Gesellschaft übermittelt. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt zu dem Zweck, die Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung abzuwickeln und den Aktionären ihre Rechte zu ermöglichen. Aktionäre können von der Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Übertragung verlangen. Es gelten folgende Bestimmungen zur Tagesordnung und für die Hauptversammlung der HGL AG am 30.09.2022 Liebe Aktionäre und Aktionärinnen, wir wollen unsere Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen. Es ist uns ein Anliegen, unsere Hauptversammlung mit Präsenz unserer Aktionäre durchzuführen, um Ihnen Gelegenheit zu geben, die Fragen direkt zu stellen, die sich aus den Ausführungen von Aufsichtsrat und Vorstand ergeben. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können, behält sich die Verwaltung vor, diese Hauptversammlung - auch kurzfristig - abzusagen und als spätere virtuelle Hauptversammlung neu einzuberufen. Wir behalten uns daher zum Schutz aller Anwesenden vor, die gesamte Hauptversammlung unter den ab 17.08.2022 in Hamburg geltenden Bestimmungen / Vorschriften abzuhalten und empfehlen den teilnehmenden Aktionären, sich darüber zu informieren. Eventuelle Änderungen am Veranstaltungsort, die am Tage der Hauptversammlung in Kraft treten / getreten sind, haben Vorrang, sind zu beachten und einzuhalten. Der Versand der Tagesordnung / Bilanz erfolgt ausschließlich elektronisch. Pro Depot wird nur eine Eintrittskarte ausgestellt. Gäste sind nicht zugelassen. Verpflichtung der Teilnehmer*innen, bei Anzeichen einer Erkrankung der Veranstaltung fernzubleiben. Es wird gebeten, die Stimmrechte möglichst dem Stimmrechtsvertreter/ der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zu übertragen. Hamburg, im August 2022