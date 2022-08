Im schwachen Marktumfeld verliert auch die Salzgitter-Aktie am Montag wieder an Boden. Der seit Anfang Juli intakte Aufwärtstrend ist aber nach wie vor gültig, zudem gibt es positive Impulse von der Credit Suisse. Wer nach dem Rücksetzer auf eine Gegenbewegung bei den Zyklikern setzen will, kann bei Salzgitter mit Hebel zugreifen.Nach der jüngsten Korrektur stünden Chancen und Risiken wieder in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, so Analyst Carsten Riek. Er gibt seine Skepsis auf und stufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...