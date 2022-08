Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Kevin Thozet, Mitglied des Investmentkomitees von Carmignac, kommentiert das bevorstehende Wirtschaftssymposium in Jackson Hole (25. bis 27.08.2022) und wie sich die Dinge in einem Jahr verändert haben:Auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole in 2021 hätten die Zentralbanker, insbesondere Jerome Powell, noch den vorübergehenden Charakter der Inflation betont und daher an einem strikten, abwartenden Kurs festgehalten. Seitdem hätten sie diesen aufgegeben, die Zinssätze auf ein Niveau angehoben, das näher am neutralen Wert liege und seien angesichts der anhaltenden Teuerung viel stärker von den Daten getrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...