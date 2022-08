Medien-Startups reichen EU-Beschwerde gegen Digitalisierungsförderung ein (Jakob Steinschaden). Trending Topics reicht gemeinsam mit anderen jungen Online-Medien bei der EU-Kommission Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige Beihilfen durch den Fonds zur Förderung der digitalen Transformation ein, weil wir meinen, dass er Wettbewerbsverzerrung und Eingriff in die Pressefreiheit zur Folge haben kann. Im Anschluss der offene Brief an Bundesministerin Susanne Raab."Sehr geehrte Frau Bundesministerin Susanne Raab,Heute haben Sie eine großartige Chance verpasst, den Journalismus in Österreich zu stärken.Mit dem 22. August 2022 endet die Einreichfrist für Anträge beim Fonds zur Förderung der digitalen Transformation. Mit 54 Millionen Euro ...

