MONTEVIDEO (IT-Times) - Lateinamerikas führender E-Commerce-Anbieter MercadoLibre unterstellt Apple wettbewerbswidrige Praktiken und reicht Beschwerde bei Behörden ein. MercadoLibre Inc. (Nasdaq: MELI, ISIN: US58733R1023) hat am heutigen Montag bei den Kartellbehörden in Brasilien und Mexiko Beschwerde...

