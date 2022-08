Das Unternehmen erweitert seine Kapazitäten für mikrofeine Glasfasern in den USA, Europa und China, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen

Alkegen, eine der weltweit größten Plattformen für Spezialwerkstoffe, die hochleistungsfähige Materialien für fortschrittliche Anwendungen wie Filtermedien, Batterietechnologien, Hochtemperaturisolierung und Brandschutz anbietet, gab heute Erweiterungsmaßnahmen bekannt, die darauf abzielen, die gesamte Produktionskapazität für mikrofeine Glasfasern (MFGF) um 30 zu erhöhen.

"Unsere hochmodernen mikrofeinen Glasfasern sind entscheidende Komponenten in vielen der innovativsten Produkte der Welt, von medizinischen Geräten bis hin zu Batteriepacks für Elektrofahrzeuge", sagte John Dandolph, President und Chief Executive Officer von Alkegen. "Diese jüngsten Investitionen spiegeln das kontinuierliche Engagement von Alkegen für unsere Partner im Bereich der Fasertechnologie wider, wobei wir das Angebot im Vorgriff auf die künftige Nachfrage erhöhen, während wir weiterhin überzeugende neue Spezialanwendungen für diese fortschrittlichen chemischen Glasfasern entwickeln."

Alkegen plant, die Erweiterung der MFGF-Kapazitäten zu beschleunigen, indem insgesamt acht Fertigungslinien in seinem Werk in Bahrain und 22 Linien in seinem US-Werk in Summerville im US-Bundesstaat South Carolina hinzugefügt werden. Das Unternehmen plant außerdem, die MFGF-Kapazitäten und -Arbeitsabläufe in China zu erweitern und zu verbessern, einschließlich der Verdoppelung der derzeitigen Rotationskapazität in der Region.

"Mit unserer MFGF-Expansion in Bahrain, Summerville, S.C., und Songyuan, China, bleibt Alkegen weltweit als beste Option für Kunden positioniert, die Wert auf Qualität und Versorgungssicherheit legen", so Chris McPhillips, General Manager MFGF bei Alkegen. "Die Erweiterung um mehr als 30 Produktionslinien wird nicht nur dazu beitragen, einige der Engpässe in der Lieferkette, die wir in der ersten Jahreshälfte erlebt haben, zu mildern, sondern auch sicherstellen, dass Alkegen weiterhin die wachsende Nachfrage nach MFGF in schnell wachsenden Branchen wie Batterien, High-End-Luft- und Flüssigkeitsfiltration und medizinischen Testmedien bedienen kann."

Über Alkegen

Alkegen, ehemals Unifrax und Lydall Materials, stellt hochleistungsfähige Spezialmaterialien her, die unter anderem in fortschrittlichen Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung, Filtration, Brandschutz und Hochtemperaturisolierung eingesetzt werden. Alkegen ist vertikal in mehrere Prozesstechnologie-Plattformen integriert, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Energie zu sparen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Sicherheit für Menschen, Gebäude und Anlagen zu verbessern. Damit erfüllen wir unsere Mission, der Welt zu helfen, leichter zu atmen, grüner zu leben und weiter zu gehen als je zuvor. Alkegen verfügt über 75 Produktionsstätten in 12 Ländern und beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkegen.com.

