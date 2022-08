Während Meta, Snap und Co beim Wachstum ihrer Werbeumsätze enttäuschten, zeigte The Trade Desk, wie es richtig geht. Das Geheimnis des Erfolges liegt im "neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens". Denn frei von den Einflüssen der großen Konkurrenten hat The Trade Desk hier die Rakete gezündet.Bei Werbebannern auf dem Rechner und werbefinanzierten Apps auf dem Smartphone ist es nicht geblieben. Wenn Sie ein modernes Smart-TV besitzen, kennen Sie das Phänomen: Mittlerweile muss man auch hier der Verwendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...