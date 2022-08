Tagelang waren die Aktien von Bed Bath & Beyond (BBBY) die Nummer 1 der beliebtesten Meme Stocks am US-Markt. Die Aktie stieg astronomisch schnell in die Höhe, um dann gegen Ende letzter Woche schnell wieder zu crashen. Ein großer Investor ging von Bord und verkaufte alle Aktien. Das gab der tagelangen Euphorie in der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...