London (www.anleihencheck.de) - Hochzins-Staatsanleihen aus Schwellenländern haben derzeit sehr attraktive Renditeniveaus und sind im Vergleich zu anderen Assetklassen günstig bewertet, so Volker Kurr, Head of Europe Institutional bei Legal & General Investment Management (LGIM).Relativ zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre würden die Spreads derzeit im 97. Perzentil liegen (Bloomberg, Stand 29. Juli 2022). Anders ausgedrückt: Seit 2012 hätten Hochzins-Staatsanleihen aus Schwellenländern in 97% der Zeit niedrigere Risikoaufschläge aufgewiesen als jetzt. Damit werde das Segment aktuell nahe seinem historisch niedrigsten Niveau bewertet. ...

