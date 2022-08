DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Geothermische Immobilien AG: Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten



22.08.2022 / 18:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 4 MAR

- Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten -



Der Vorstand Deutsche Geothermische Immobilien AG teilt mit, dass nach pflichtgemäßem Ermessen anzunehmen ist, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist. Der Vorstand wird unverzüglich die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung vorbereiten, in der der Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals angezeigt und die Lage der Gesellschaft erörtert wird.



Kontakt:

Martin Müller, Vorstand

Deutsche Geothermische Immobilien AG

Moselstraße 27

60329 Frankfurt a. M.

Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50

