FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der für 2023 angekündigte Rücktritt von Vorstandschef (CEO) Kasper Rorsted nach "nur zwei Jahren des laufenden Fünfjahresplans kommt nicht völlig überraschend", schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe einige Gespräche mit Investoren geführt, ob ein neuer Chef nötig sei, um das Wachstum beim Sportartikelhersteller wieder in Gang zu bringen. Er selbst habe gedacht, dass Rorsted seinen Fünfjahresplan bis zum Ende durchziehe. Längerfristig könnte der Wechsel positiv für den Aktienkurs sein, 2023 aber sei mit Gegenwind in Sachen Wechselkursen und Inflation/Verbraucherstimmung zu rechnen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 14:34 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

