Apple hat den Start seines Selbstreparaturprogramms für Macbooks angekündigt. Originalteile und Werkzeuge von Apple können von Kund:innen in den USA ab dem 23. August erworben werden. Nach dem Start des Self-Repair-Program für iPhones im April 2022 in den USA weitet der Hersteller seine im vergangenen Jahr angekündigte Initiative, Nutzer:innen ihre Geräte selbst reparieren zu lassen, auf weitere Produkte aus. Ab dem 23. August können Kund:innen in den USA Ersatzteile, Anleitungen und Werkzeuge beziehen, um einige Macbook-Modelle in den eigenen vier Wänden auf Vordermann zu ...

